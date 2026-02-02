Монголия начала поставки козьего мяса во Вьетнам

CentralAsia (MNG) -

Советник президента по внешней политике Одбаяр Эрдэнэцогт принял Чрезвычайного и Полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Нгуен Дуан Тханя. Об этом информирует MiddleAsianNews.

В ходе встречи обсуждалась реализация взаимосогласованных вопросов, достигнутых во время государственных визитов президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Республику Вьетнам в 2023 году и президента Республики Вьетнам То Лама в нашу страну в 2024 году. В ходе государственных визитов правительства, министерства и соответствующие организации двух стран подписали множество документов об отношениях и сотрудничестве.

В рамках сотрудничества в пищевой и сельскохозяйственной отраслях наша страна в прошлом году экспортировала во Вьетнам 100 тонн козлятину.

Посол Нгуен Дуан Тхань заявил, что вьетнамцы начали производство и продажу четырех видов продукции из мяса монгольской козы.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей активизации выполнения плана работы, который будет реализован после государственного визита, и углубления отношений и сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, культура и образование.

Козля́тина — мясо домашней козы (Capra hircus). Один из самых популярных видов красного мяса в Монголии. Козье мясо — вкусный диетический низкокалорийный продукт, богатый белком и аминокислотами, подходит для всех видов кулинарной обработки.

По вкусовым качествам козлятина не уступает баранине. Козлятина имеет умеренно выраженный солоноватый вкус, а не сладковатый, как у говядины. Молодая козлятина светлее других видов мяса, она имеет бледно-розовый цвет. Мясо старых животных кирпично-красное и темнеет на воздухе. Козий жир чисто белого цвета.

Козлятина — источник витаминов группы B, пантотеновой, фолиевой, парааминобензойной кислот и холина. По содержанию витаминов А, B1 и B2 козлятина значительно превосходит мясо других сельскохозяйственных животных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения