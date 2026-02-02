В США открылась выставка «The Real Genghis Khan»

Согласно MiddleAsianNews, выставка «Настоящий Чингисхан» официально открылась 28 января 2026 года в культурном центре Мулва в Дес-Пересе, штат Висконсин, США.

На церемонии открытия присутствовали посол-советник Баттушиг Занабазар, мэр Дес-Переса Джеймс Бойд и директор Культурного центра Марв Уолл, а также более 450 гостей, включая представителей правительства США, организаций культуры и искусства, а также членов музея.

Выставка рассказывает об историческом пути и жизни Чингисхана и основанной им Великой Монгольской империи, а также представляет публике коллекцию экспонатов эпохи Чингисхана, начиная с XII века, которые выставлялись по всему миру. Благодаря этому она уникальна тем, что широко знакомит с кочевым образом жизни, культурой и историческим наследием монголов.

В последний раз выставка успешно проводилась в штате Айдахо, США, в 2022 году и была хорошо принята публикой, и на этот раз она снова пройдет в Дес-Пересе.

Выставка «The Real Genghis Khan» («Настоящий Чингисхан») будет открыта для публики с 31 января по 3 мая 2026 года.

Эта необыкновенная выставка включает в себя:

Крупнейшую в мире коллекцию артефактов эпохи Чингисхана

Интерактивные удостоверения личности и сенсорный интерфейс позволяют посетителям проследить жизнь человека, жившего под властью Монголии

Практические занятия с традиционными монгольскими костюмами

Демонстрации стрельбы из катапульты и стрельбы из лука

Монгольские детские игры

Взгляд изнутри традиционной монгольской юрты

Живые выступления монгольских музыкантов и возможность пообщаться с артистами (подробнее см. ниже)

Захватывающее путешествие по дворцу Шанду Хубилай-хана

«Сделайте ваше посещение выставки «Настоящий Чингисхан» еще более интересным благодаря выступлениям монгольских артистов вживую. Каждое выступление длится около 15 минут и предлагает захватывающее знакомство с богатыми музыкальными и культурными традициями Монголии.

В программу могут входить монгольский танец в масках цам, традиционная монгольская музыка в исполнении на аутентичных инструментах, таких как морин хуур, эвер буре, ятга и хуучир, а также монгольское горловое пение.

После каждого выступления артисты остаются на сцене еще на 15 минут, чтобы пообщаться с посетителями, ответить на вопросы и поделиться своими впечатлениями о костюмах, инструментах и ​​культурных традициях», — сообщает Культурный центр Малва.

