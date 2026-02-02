Коммунистическая партия Китая выразила готовность сотрудничать в обучении кадров Демпартии Монголии

слева: Го Вэньци и Цогтгэрэл Одон

По просьбе Коммунистической партии Китая (КПК) председатель Демократической партии, председатель фракции Демократической партии в парламенте и член парламента Цогтгэрэл Одон встретился с представителями Коммунистической партии Китая 29 января 2026 года. Подробности сообщает MiddleAsianNews.

На встрече присутствовали представители китайской стороны, в том числе Го Вэньци, исполнительный заместитель директора (министр) Рабочего комитета центральных и государственных организаций, Дун Вэйхуа, заместитель председателя партийного комитета Министерства иностранных дел ЦК КПК и председатель комиссии по дисциплинарной инспекции, Шэнь Чуаньлян, заместитель директора и помощник руководителя группы Рабочего комитета центральных и государственных организаций, Жуань Жуй, заместитель директора Главного управления Первого департамента Министерства иностранных дел ЦК КПК, а также посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань и сотрудники посольства.

китайская делегация

От Демократической партии присутствовали: председатель партии Цогтгэрэл Одон, депутаты парламента Мөнхбат Цагаанхуу и Очирбат Ганбат, секретарь Демократической партии и советник фракции Демократической партии в парламенте Батпурэв Аюушсурэн, а также секретарь по иностранным делам Индранила Ишбалжир.

представители Демпартии

В ходе встречи стороны обменялись подробными мнениями о дальнейшем укреплении отношений и взаимопонимания между двумя сторонами, а также об обогащении и расширении будущего сотрудничества с новым содержанием.

КПК также выразила готовность оказать практическую поддержку и содействие в обучении и расширении возможностей кадров Демократической партии в Китае.

Стороны подчеркнули, что активное общение и взаимное доверие между политическими партиями важны для углубления отношений между двумя странами.

