Ожидается, что в течение дня по всей стране стихнет холодная погода

CentralAsia (MNG) -
Согласно прогнозу погоды, 2 февраля 2026 года с 8:00 до 20:00 ожидается переменная облачность, снега по всей стране не прогнозируется. В большинстве районов ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, а в восточных аймаках скорость достигнет 12-14 метров в секунду, что может усугубить общую ситуацию.
Температура воздуха в районе озера Увс, впадины Дархада и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө составит от -20...-25°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дарьганской степи температура будет колебаться между -12...-17°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и в юго-восточной части Гоби температура составит -1...-6 °C, а в других районах -5...-10°C.
В Улан-Баторе ожидается преимущественно ясная погода с легким ветерком. Температура воздуха составит -5 до -7°C.
На 5 утра температура в Улан-Баторе была зафиксирована на уровне -18°C, относительная влажность составила 72 процента, а атмосферное давление составляет 875 гектопаскалей. В течение всего дня давление останется стабильным.