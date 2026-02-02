E-Business представил мобильное приложение для ускорения внедрения цифровых государственных услуг

CentralAsia (MNG) - Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций объявило о появлении мобильного приложения для интегрированной платформы государственных услуг E-Business. Об этом было объявлено на официальной странице министерства в Facebook.

В рамках утвержденной правительством Монголии политики «Цифровые технологии прежде всего» поэтапно реализуются усилия по повышению производительности государственного сектора и ускорению цифровой трансформации. С помощью мобильного приложения E-Business пользователи могут получить доступ к 953 видам государственных услуг непосредственно со своих смартфонов. К ним относятся:

Мониторинг и управление информацией о юридически зарегистрированных лицах в государственных органах с помощью мобильного телефона.

Быстрое получение 29 типов справок, свидетельств и электронных документов.

Простое и эффективное получение услуг по утверждению названия юридического лица с помощью проверки на основе искусственного интеллекта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения