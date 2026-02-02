Переговоры Украины, России и США пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США намечены в Абу-Даби на 4 и 5 февраля.

«Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны» — написал Зеленский в соцсетях 1 февраля.

Представители России и США пока это не комментировали. Источник ТАСС заявил, что переговоры в Абу-Даби назначили на середину недели по согласию сторон.

Ожидалось, что новый раунд трехсторонних переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби. В частности, об этом 28 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого» (цитата по ТАСС).

При этом Владимир Зеленский допускал30 января, что из-за обострения отношений США и Ирана трехстороннюю встречу могут перенести на другой день и в другое место.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США прошел в закрытом режиме в Абу-Даби 23-24 января. В МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что в ходе переговоров делегации России и Украины контактировали напрямую.

Представители Украины назвали прошедшие переговоры «позитивными» и «конструктивными», а представители России заявили, что «было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов».