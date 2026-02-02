Хаменеи предупредил о риске региональной войны в случае нападения США на Иран

CentralAsia (CA) - В случае нападения США на Иран война приобретет региональный характер. Об этом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил во время обращения к нации из своей резиденции в Тегеране по случаю 47-й годовщины Исламской революции.

«Американцы должны знать: если они развяжут войну, на этот раз она будет региональной», — цитирует Хаменеи государственная телерадиокомпания Ирана iribnews.

Он отметил, что периодические заявления администрации США о войне, упоминания самолетов и военных кораблей — далеко не новое явление. «Раньше американцы неоднократно угрожали в своих высказываниях, заявляли, что «все варианты на столе», включая военный», — подчеркнул лидер Ирана.

Хаменеи заявил, что Тегеран не стремится становиться стороной, начинающей войну, и не желает нападать ни на одну страну. «Иранский народ даст очень жесткий ответ любому, кто нападет на него и причинит вред», — сказал он.

События, происходившие во время уличных протестов в стране, Хаменеи сравнил с попыткой государственного переворота. «Произошедшая смута была похожа на переворот. Этот путч был подавлен. Их целью было разрушение ключевых и влиятельных центров управления страной. Именно поэтому они нападали на полицию, государственные учреждения, штабы Корпуса стражей исламской революции, банки и мечети, сжигали Коран. Они нацеливались на центры, управляющие страной. Это было похоже на попытку переворота», — заявил Хаменеи.