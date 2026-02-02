Власти Ирана опубликовали имена 3 тыс. погибших при беспорядках

CentralAsia (CA) - Администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана опубликовала список имен погибших при беспорядках, начавшихся в исламской республике в конце декабря.

Пресс-релиз о публикации появился в аккаунте администрации в соцсети Х. Общее число жертв, согласно пресс-релизу, достигло 3117 человек.

В списке опубликовали имена, фамилии, отчества и последние шесть цифр национальных удостоверений личности погибших. В опубликованном списке привели данные 2986 человек, поскольку личности еще 131 устанавливаются.

Администрация иранского президента основала новое ведомство, куда граждане могут обращаться с информацией о погибших и пострадавших. «Была разработана система <...>, чтобы любая новая информация и заявления могли быть проверены и подтверждены без административных сложностей и с уважением к достоинству и частной жизни»,— отметили в сообщении администрации.

Протесты в Иране начались 28 декабря — после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники требовали смены политического режима. Власти исламской республики опровергали информацию СМИ о том, что число жертв протестов может достигать 30 тыс. человек. О подавлении беспорядков власти Ирана объявили 21 января.