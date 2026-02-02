Теплый февраль прогнозируют синоптики в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Согласно консультативному прогнозу погоды, февраль в Казахстане ожидается теплым с умеренным количеством осадков, сообщает «Казгидромет».

На большей части страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы – на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

Однако в первой декаде на западе и северо-западе (Актюбинская область) прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -23-28 °С, днем до -15-23 °С, в конце декады морозы ослабнут: ночью до -10-20 °С, днем до 0-8 °С.

На севере, востоке и в центре страны в первой декаде февраля ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью до -2-10 °С, днем до -4+1 °С тепла, а в конце декады снова похолодает: ночью до -18-28 °С, днем до -13-20 °С.

На юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5+5 °С до -3-11 °С (на севере Кызылординской области -18 °С), днем ожидается повышение температуры воздуха до +8+17 °С, затем – понижение до 0+8 °С.

В целом в феврале на западе, севере, востоке и в центре страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах: ночью будет до -21-30 °С, в горных районах востока до -35 °С, днем до -13-20 °С. В середине первой декады (на западе страны – в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.

В южной половине республики в течение февраля температура воздуха будет колебаться ночью от -5+5 °С до -3-15 °С, днем от 0+10 °С до +8+17 °С.

На севере Казахстана осадки будут преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Также ожидаются туманы, гололед, усиление ветра, в северной половине страны – с метелью.

