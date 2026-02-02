экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев на этой неделе посетит с госвизитом Пакистан
CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3-4 февраля посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщила пресс-служба главы государства.

Ожидается, что состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также Токаев примет участие в работе казахстанско-пакистанского бизнес-форума.

