Токаев на этой неделе посетит с госвизитом Пакистан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3-4 февраля посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщила пресс-служба главы государства.

Ожидается, что состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также Токаев примет участие в работе казахстанско-пакистанского бизнес-форума.

