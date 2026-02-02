Токаев на этой неделе посетит с госвизитом Пакистан
Токаев
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3-4 февраля посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщила пресс-служба главы государства.
Ожидается, что состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также Токаев примет участие в работе казахстанско-пакистанского бизнес-форума.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения