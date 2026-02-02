Казахстан депортировал разработчика OpenAI в Россию, где его арестовали за госизмену

CentralAsia (KZ) - 25-летний IT-разработчик Александр Качкуркин был депортирован из Казахстана в Россию, по прибытии его задержали в самолете и арестовали по уголовному делу о госизмене. Об этом случае рассказал правозащитный проект «Первый отдел».

Качкуркин родился и вырос в Крыму, в 2014 году, когда ему было 14 лет, он получил российский паспорт. В Казахстан переехал по политическим причинам. Последние годы молодой человек жил в Алматы, работал DevOps-инженером и разработчиком. Среди его заказчиков была американская компания OpenAI.

28 января Качкуркина привлекли к административной ответственности сразу по двум эпизодам — за переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в закрытом помещении. Правозащитники утверждают, что оба протокола были сфабрикованы. После их составления полиция обратилась в суд с требованием депортировать Качкуркина «в связи с неуважением к законам и суверенитету Республики Казахстан».

Весь процесс — от составления протоколов до депортации — занял несколько часов, тогда как обычно подобные процедуры длятся недели или месяцы. Качкуркина срочно отправили в Россию. Сразу после приземления его задержали в самолете и доставили в суд, который отправил молодого человека под стражу.

В России ему вменяют государственную измену за денежные переводы в Украину. По статье 275 УК РФ Качкуркину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Несколько дней назад — 30 января — также стало известно, что Казахстан намерен депортировать в Россию чеченского активиста Мансура Мовлаева, который в настоящее время находится в СИЗО в Алматы. В декабре прошлого года власти республики отказали ему в предоставлении статуса беженца.

Мовлаев известен резкой критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и выступлениями против нарушений прав человека и политических репрессий в этой республике. Он несколько лет провел в российской тюрьме по делу о незаконном обороте наркотиков. После освобождения выехал из страны, находился сначала в Кыргызстане, затем — в Казахстане, где был задержан в мае 2025 года по запросу РФ. На родине его объявили в федеральный розыск за финансирование экстремизма.

