В Астане наблюдается рост заболеваемости корью, проведут дополнительную вакцинацию детей

CentralAsia (KZ) - В Астане наблюдается рост заболеваемости корью. По данным главного государственного санитарного врача столицы Айгуль Шагалтаевой, за последние три недели зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори. На прошлой неделе рост составил 2,8 раза в сравнении с предыдущей неделей.

Санврач также сообщила, что 96% заболевших – это дети до 14 лет, в том числе 28% – дети в возрасте до года, 60% – дети в возрасте 1-4 года, 6,4% – дети в возрасте 5-9 лет, 1,5% – дети в возрасте 10-14 лет, 1,7% – подростки 15-19 лет, а 2,7% – лица старше 20 лет.

«Среди заболевших 95% (385 случаев) составляют непривитые дети, в том числе по причине отказа от вакцинации – 257 случаев (63,8%), 112 детей (28%) не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев (2%) – упущенные возможности вакцинации, 7 случаев (1,8%) – по медицинскому отводу. Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев (4,4%)», - также привела статистику Шагалтаева.

В связи с этим она поручила руководителю управления общественного здравоохранения города Астаны проанализировать привитость детей и подростков до 18 лет от кори и организовать наверстывающую иммунизации непривитых и не полностью привитых лиц. Также поручено провести дополнительную вакцинацию детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней.

«Обеспечить достижение оптимального уровня охвата детей целевых возрастов профилактическими прививками против кори, краснухи и паротита в возрасте 1 года и 6 лет», - также говорится в постановлении.

Вместе с тем при получении информации о первичном случае кори в детсадах, школах, вузах и т. д. поручено незамедлительно начинать санитарно-противоэпидемические мероприятий, включая экстренную иммунизацию всех подлежащих вакцинации лиц из коллектива в течение 72 часов с момента выявления случая заболеваемости корью, но с учетом прививочного анамнеза и при отсутствии медицинских противопоказаний. За контактными лицами до завершения инкубационного периода должно проводиться ежедневное медицинское наблюдение.

Между тем главный санврач Астаны поручила не принимать на плановую госпитализацию в детские стационары без прививки от кори и невакцинированных детей в школы на период инкубационного периода с момента выявления последнего случая кори.

В детсадах в группах должно быть не менее 90% привитых детей либо имеющих документально подтвержденный иммунитет, а в организациях образования – организован «утренний фильтр» перед каждой сменой, чтобы не допустить к занятиям школьников и педагогов с признаками острого респираторного заболевания и кори.

Все противоэпидемические мероприятия поручено выполнять до улучшения эпидемиологической ситуации кори в городе.

