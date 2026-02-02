экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
До +15 °С ожидается на юге и юго-востоке Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие трое суток, с 3 по 5 февраля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, в отдельные дни – сильные (дождь, снег), а также прогнозируются гололед, туман и порывистый ветер с метелью, сообщает «Казгидромет».

Температура воздуха днем на севере повысится до 0-7 °С, на западе, северо-западе и в центре – до -5+2 °С, на юге повысится до +8+17 °С, а на юго-востоке – до +5+15 °С.

А с 4 февраля на западе страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до -20-28 °С.

