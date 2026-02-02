Население Казахстана выросло на 212 тыс. человек за прошлый год

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Население Казахстана за 2025 год выросло на 212 тыс. человек иди 1,05% и к 1 января вплотную приблизилось к 20,5 млн, человек: сообщило в понедельник нацбюро статистики.

Прирост населения за прошлый год оказался самым низким за полтора десятилетия.

При этом прирост выше республиканского уровня показали только пять регионов Казахстана: три мегаполиса, а также Алматинская и Мангистауская области.

Население Астаны за счет высочайшего миграционного прироста за год увеличились сразу на 7,16% и достигло 1,64 млн. Население Шымкента выросло на 2,98%, Алматы – на 2,44%. В трех мегаполисах Казахстана проживает свыше четверти всего населения Казахстана.

В 11 регионах Казахстана из 20 в течение прошлого года наблюдалось снижение населения за счет высокой миграции: в Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также областях Абай, Жетысу и Улытау.

Лидерами по потере населения за прошлый год стали Северо-Казахстанская область (-1:53%), Абай (-1,19%) и Улытау (-1,04%). В трех регионах – Северо-Казахстанской: Восточно-Казахстанской и Костанайской областях – по итогам года зафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превысило число родившихся.

Сальдо миграции, помимо мегаполисов, было положительным только в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных регионах число уехавших превышает число прибывших мигрантов. Лидерами по миграционному оттоку населения в 2025 году стали Туркестанская область (-42,2 тыс. человек), Жамбылская область (-21,4 тыс.) и Жетысу (-12,4 тыс.).

Городское население Казахстана за 2025 год выросло на 2,01% и достигло 13 030 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,59% до 7 466 тыс. человек. Доля городского населения выросла до 63,6%, доля сельского населения составила 36,4%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения