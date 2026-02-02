В Казахстане мужчину оштрафовали за фейк о проекте новой конституции

CentralAsia (KZ) - Жителя Алматы привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о проекте новой Конституции, пишет Tengrinews со ссылкой на городской департамент полиции.

По данным ведомства, мужчина ранее распространил в соцсетях информацию о том, что в тексте проекта отменен «запрет на продажу земель иностранным гражданам». В пресс-службе подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Постановлением районного административного суда Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 МРП (около 86 тысяч тенге)», — сообщили в пресс-службе департамента.

Осенью прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести парламентскую реформу, что повлекло бы за собой изменения в конституции. Указ о создании Конституционной комиссии был подписан главой государства 21 января, через три дня состоялось ее первое заседание.

31 января в Казахстане представили проект новой Конституции республики. Он, в частности, включает формирование однопалатного парламента (Курултая), вводится должность вице-президента (он не может состоять в политической партии), закрепляется лишения гражданства за наличие паспорта другой страны.

