В 2025 году органы следствия в Узбекистане необоснованно обвинили почти 16 тысяч человек

CentralAsia (UZ) - В 2025 году суды в Узбекистане пересмотрели необоснованные обвинения в отношении 15 992 человек. Статьи, выдвинутые следствием, были либо исключены, либо изменены на менее тяжкие. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

За отчетный период суды Узбекистана рассмотрели 63 177 уголовных дел в отношении 79 554 человек. Число осужденных составило 63 340 человек, из них к лишению свободы приговорены 18 816 человек.

Кроме того, судами были оправданы и реабилитированы 422 человека. Еще 8085 человек освободили из зала суда сразу после приговора в связи с назначением наказаний, не связанных с лишением свободы. 993 человека получили условные сроки. Институт примирения помог избежать уголовной ответственности 13,2 тысячи обвиняемых.

В структуре осужденных мужчины составили 55 829 человек, женщины — 7511 человек. Молодых людей среди осужденных было 23 973 человека, в том числе 2431 несовершеннолетний. Граждане старше 60 лет составили 2830 человек.

Наибольшую часть рассмотренных дел составили преступления, связанные с мошенничеством, нарушением правил безопасности дорожного движения, кражей. Также распространены незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хищение путем присвоения или растраты, подделка документов, незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, сводничество или содержание притонов, выращивание запрещенных культур, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Основная часть уголовных дел рассматривалась в Ташкенте, Ферганской, Ташкентской, Самаркандской и Наманганской областях.