Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины, - замглавы украинского Минэнерго

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Войска РФ возобновили удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил замглавы украинского Минэнерго Артем Некрасов.

По состоянию на 2 февраля, в результате российских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

«Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы», — рассказал на брифинге заместитель министра.

По словам Некрасова, 1 февраля войска РФ совершили атаку на работников энергетической сферы в Днепропетровской области. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты «Терновская» в Павлоградском районе. В результате погибли 16 работников шахты, еще 14 получили ранения.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины власти вынужденно применяют аварийные отключения электричества. «После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам», — добавил представитель Минэнерго.

Также более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях остаются без электроснабжения из-за сложных погодных условий, рассказал чиновник.

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что лично попросил Владимира Путина, чтобы вооруженные силы РФ не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. Позже в Кремле подтвердили, что Трамп обращался с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля — от нанесения ударов по Киеву «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров». По данным властей Украины, войска РФ действительно на время, как минимум с 29 января, прекратили наносить удары по энергетической инфраструктуре, однако продолжили атаковать гражданские цели.

Ожидалось, что новый раунд переговоров Москвы, Киева и Вашингтона пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Однако накануне встречи Владимир Зеленский сообщил, что следующие трехсторонние переговоры намечены в Абу-Даби на 4 и 5 февраля.