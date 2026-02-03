Монголка является ведущей вокалисткой известной тайваньской группы HUR+ (Hurricane). Видео

CentralAsia (MNG) -
HUR (Hurricane) — тайваньская женская группа. Участницы приняли участие в реалити-шоу DD52 (Dancing Diamond 52/ 菱格世代) в составе команды Hurricane/ Spade Storms (занявшей второе место). В состав команды HUR входят: Синди, Жасмин, Си. Холли, Эрин, Сизи или Сараа и Дженнифер. Подробности предоставляет MiddleAsianNews.
Сизи родилась 12 мая 1999 года в Улан-Баторе, Монголия. Ее китайское сценическое имя: Ба Луньюэ (巴伦月). Она — главная вокалистка. Ее рост: 171 см (5 футов 7 дюймов).
Факты о Саре:
– Её игральная карта – 9.
– Она родилась в Монголии.
– Она говорит на монгольском, английском и китайском языках.
– Её хобби – маникюр и макияж.
– Однажды она разозлила своего учителя танцев, потому что не могла угнаться за ним.
– Она очень увлечена изучением китайского языка.
– Сараа боялась, что потянет свою команду вниз, потому что не была потрясающей танцовщицей.
– Она хотела изучать моду в Тайбэе.
– Из-за плохого знания китайского языка она не смогла петь в шоу «Standard Beauty».
– Сараа получила свой первый шанс спеть в шоу «Behind the Shadow».
– Она выбыла в финальном эпизоде.
– У неё нет агентства.
О группе
Синди (лидер, бэк-вокалистка, визуал)
Жасмин (ведущая вокалистка, центр)
Си Холли (главный рэпер, ведущая танцовщица)
Эрин (главная танцовщица, бэк-вокалистка)
Сизи или Сараа (главная вокалистка)
Дженнифер (бэк-вокалистка, бэк-танцовщица)
Грейс (бэк-вокалистка, бэк-танцовщица)
Шеннон (бэк-вокалистка, бэк-танцовщица)
ЛанЛан (бэк-вокалистка, бэк-танцовщица, макнэ)
Шесть участниц-основательниц изначально были участницами группы Hurricane (風暴黑桃), одной из четырех групп, участвовавших в реалити-шоу Dancing Diamond 52.
Название группы HUR — это не только аббревиатура от «Hurricane», но и омоним слова «Her», символизирующий, что шесть участниц захватят китайскую музыкальную сцену благодаря своим непревзойденным навыкам и таланту.