Пловцы Гобийской школы собрали «урожай» медалей на Чемпионате Азии по плаванию. Видео

Чемпионат AOSI (AOSI (LCM) Swimming Championships Bangkok 2026 ) по плаванию в Бангкоке 2026 года проходил с 28 января по 1 февраля 2026 года. В мероприятии приняли участие двадцать одна азиатская страна, включая Монголию. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Клуб «Говийн усчид» («Пловцы Гоби») из аймака Говьсүмбэр успешно принял участие в соревнованиях по плаванию Чемпионата AOSI (LCM) или «Азиатский школьный чемпион», завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей.

ЭНХТӨГС Энхтөр (U12) завоевал Кубок «Лучший спортсмен» и четыре золотые медали в плавании на 100 м на спине, 50 м на спине, 100 м баттерфляем и 50 м баттерфляем. Он также завоевал две серебряные медали в плавании на 50 м вольным стилем и в эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Кроме того, он выиграл две бронзовые медали в мужской эстафете 4х50 м комплексным плаванием и в эстафете 4х50 м вольным стилем комплексным плаванием.

ЭНХ-УЧРАЛ Энхтөр завоевал три золотые медали в плавании на 50 м вольным стилем и 100 м на спине. Он также выиграл три бронзовые медали в плавании на 50 м баттерфляем, эстафете 4х50 м комплексным плаванием и эстафете 4х50 м вольным стилем комплексным плаванием.

АНАНД Чинзориг завоевал одну серебряную и две бронзовые медали в плавании на 50 м брассом, эстафете 4х50 м вольным стилем комплексным плаванием и эстафете 4х50 м комплексным плаванием.

МӨНХХҮСЛЭН Мөнх-Эрдэнэ завоевал три бронзовые медали в плавании на 50 м на спине, эстафете 4х50 м вольным стилем комплексным плаванием и эстафете 4х50 м комплексным плаванием.

ӨРНӨХ Батмөнх завоевал две бронзовые медали в плавании на 200 м брассом и эстафете 4х50 м комплексным плаванием.

ЭНХЖИН Төгсбаяр завоевала бронзовую медаль в плавании на 100 м брассом и ЭМҮЖИН Төгсбаяр также завоевала бронзу в плавании на 50 м брассом.

НОМИНЖИН Төгсбаяр завоевала серебряную медаль в плавании на 200 м брассом, и АНАНД-ОЧИР Батсайхан также завоевал серебряную медаль.

