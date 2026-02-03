Монгольские дети собрали богатый урожай золотых медалей на Международном музыкальном конкурсе в США
CentralAsia (MNG) -
Как сообщает MiddleAsianNews, 17 января молодые монгольские пианисты собрали богатый урожай золотых медалей на Международном музыкальном конкурсе «Crescendo International Music Competition», который проходил в Карнеги-холле – Вейл-реситал-холле в Нью-Йорке.
НОМИНДАРЬ Цэрэнсурэн (🥇1 место)
БИЛГУУН Батбаяр (🥇1 место)
НАРАНХИШИГ Батсурэн (🥇1 место)
УХААНЗАЯА Эрхэмбаяр (🥇1 место)
АНГАРАГ Нямхуу (🥇1 место)
ЛХАМ-ЭРДЭНЭ Давааням (🥇1 место)
МАНДАХБАЯР Ганзориг (🥇1 место)
ЭНХЖИН Отгонбаяр (🥇1 место)
МӨНХЖИН Отгонбаяр (🥇1 место)
АМИНСУВД Энхтуяа (🥇1 место)
АМИНШУР Энхтуяа (🥇1 место).
А также дуэт АМИНСУВД Энхтуяа и АМИНШУР Энхтуяа завоевал золотую медаль.
ЭНХЖИН Отгонбаяр и МӨНХЖИН Отгонбаяр исполнили «Ballade» и «Tarentelle» И. Ф. Бургмюллера с высоким уровнем техники, артистизма, музыкальной чуткости и глубокой эмоциональной выразительности, заслужив высокие оценки жюри.
