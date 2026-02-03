Монгольские дети собрали богатый урожай золотых медалей на Международном музыкальном конкурсе в США

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, 17 января молодые монгольские пианисты собрали богатый урожай золотых медалей на Международном музыкальном конкурсе «Crescendo International Music Competition», который проходил в Карнеги-холле – Вейл-реситал-холле в Нью-Йорке.

НОМИНДАРЬ Цэрэнсурэн (🥇1 место)

БИЛГУУН Батбаяр (🥇1 место)

НАРАНХИШИГ Батсурэн (🥇1 место)

УХААНЗАЯА Эрхэмбаяр (🥇1 место)

АНГАРАГ Нямхуу (🥇1 место)

ЛХАМ-ЭРДЭНЭ Давааням (🥇1 место)

МАНДАХБАЯР Ганзориг (🥇1 место)

ЭНХЖИН Отгонбаяр (🥇1 место)

МӨНХЖИН Отгонбаяр (🥇1 место)

АМИНСУВД Энхтуяа (🥇1 место)

АМИНШУР Энхтуяа (🥇1 место).

А также дуэт АМИНСУВД Энхтуяа и АМИНШУР Энхтуяа завоевал золотую медаль.

ЭНХЖИН Отгонбаяр и МӨНХЖИН Отгонбаяр исполнили «Ballade» и «Tarentelle» И. Ф. Бургмюллера с высоким уровнем техники, артистизма, музыкальной чуткости и глубокой эмоциональной выразительности, заслужив высокие оценки жюри.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения