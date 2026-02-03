Улан-Батор принимает Зимний фестиваль 2026 года на курорте Sky Resort. Фото

Зимний фестиваль в Улан-Баторе 2026 официально стартовал 31 января. Фестиваль организуется с целью развития тематического туризма, продления туристического сезона, увеличения числа посетителей Улан-Батора в зимний период и поощрения жителей к здоровому и продуктивному времяпрепровождению в свободное время.

В рамках этого фестиваля популяризируются живописные зимние пейзажи Монголии, ее традиции, культурное наследие, национальные игры и обычаи, а также развивающиеся виды зимнего экстремального спорта и приключенческого туризма.

Фестиваль, который проводится уже 14-й год, включает в себя следующие соревнования и мероприятия:

Международный чемпионат по стрельбе из лука на льду, традиционному монгольскому виду спорта

Чемпионат Улан-Батора «по стрельбе по льду на костяшках» («Мөсний шагай»)

Чемпионат Улан-Батора по сноубордингу

Чемпионат Улан-Батора по парапланеризму (горный парашютный спорт)

Чемпионат Улан-Батора по зимнему регби

Чемпионат Улан-Батора по горнолыжному спорту

Чемпионат Улан-Батора по керлингу

Любительские соревнования по ледолазанию

Семейная эстафета и соревнования по перетягиванию каната

Соревнования «Большой тур» (Зимний кубок) для студентов туристического сектора

Кроме того, в программу фестиваля входят выступления мастеров национального искусства, образовательная программа о монгольской собаке породы Банхар, катание на лыжах и санях, питание, а также демонстрации соколиной охоты и парашютного спорта.

По данным MiddleAsianNews, в соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из Улан-Батора и всех 21 провинций Монголии, а также более 50 спортсменов из-за рубежа, в том числе из Автономного района Внутренняя Монголия и Автономного района Синьцзян-Уйгур, российских провинций Бурятия, Калмыкия и Тыва, Казахстана и США.

Мероприятие организовано совместно канцелярией губернатора Улан-Батора, департаментом туризма столицы и комплексом горнолыжных курортов Sky Resort и пройдет в эти выходные в горнолыжном центре Sky Resort.

