Минобороны Монголии выразило благодарность за важную роль французской поддержки

CentralAsia (MNG) -

Министр обороны Батлут Дамба принял г-жу Корин Перейру, Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Монголии, и обсудил текущее состояние и планы на будущее в области оборонного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В начале встречи министр Батлут Дамба отметил, что дипломатические отношения между двумя странами успешно развиваются на основе общих ценностей, и подчеркнул, что обе стороны работают над тем, чтобы поднять свои отношения до уровня «стратегического партнерства».

В частности, он выразил благодарность за значительную роль, которую французская поддержка играет в укреплении потенциала Вооруженных Сил, поскольку сотрудничество в оборонном секторе год за годом обогащается ощутимым содержанием.

Он также подчеркнул, что обе стороны удовлетворены тем, что в Монгольском национальном университете обороны есть постоянный преподаватель французского языка, что расширяет возможности для наших военнослужащих участвовать в международных миротворческих операциях и повышать свою квалификацию во Франции.

Министр Батлут выразил желание получить поддержку для дальнейшего углубления сотрудничества, в частности, путем предоставления монгольским военнослужащим возможности продолжить обучение в военных академиях и университетах Французской Республики, а также для участия высококвалифицированного франкоязычного монгольского персонала в миротворческих операциях ООН и других международных организациях.

В завершение встречи министр Батлут пожелал послу Французской Республики и военному атташе по совместительству Монголии в Китайской Народной Республике успехов в работе и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружеских отношений между двумя странами.

Франция и Монголия установили дипломатические отношения в 1965 году. Монголия считает Францию ​​«третьим соседом» (в отличие от своих непосредственных соседей, России и Китая), с которым поддерживает давнюю и прочную дружбу. Эта дружба делает Францию ​​важным партнером Монголии в Европе.

Франция считает Монголию «привилегированным партнером в Азии» и активно поддерживает демократический путь, по которому Монголия следует со времен мирной революции 1990 года. Обе страны развивают свои обмены и сотрудничество на основе общих принципов и интересов: развитие, основанное на принципах уважения прав человека и демократии, уважение международного права, укрепление многосторонности, содействие устойчивому развитию, сохранение международного мира и стабильности, приверженность нераспространению оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, защита окружающей среды и многообразие культурных выражений.

Франко-монгольские политические отношения характеризуются регулярными встречами на высоком уровне.

Исторический государственный визит президента Эммануэля Макрона в мае 2023 года ознаменовал исключительное углубление франко-монгольского партнерства и подчеркнул динамизм наших экономических, академических, научных, культурных, оборонных обменов и обменов в сфере гражданской безопасности.

В свою очередь, президент Монголии г-н Хурэлсух Ухнаа совершил государственный визит во Францию ​​в октябре 2023 года по приглашению президента Республики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения