Сертификат о награждении монгольской исследовательницы хранится в Историческом музее Оксфордского университета

Премия COP28, присужденная выпускнице Уодхэмского колледжа, включена в экспозицию Оксфордского музея истории науки. Подробности предоставляет MiddleAsianNews. МАРАЛ Баяраа (доктор философии в области инженерных наук, 2020 г.) также была приглашена создать голографическое произведение искусства, представляющее результаты ее исследований.

В ходе своей докторской диссертации (инженерные науки, 2020) студентка Уодхэмского колледжа Марал Баяраа посетила конференцию COP28 в Дубае и получила престижную награду. За свою работу над спутниковой системой раннего предупреждения для предотвращения аварий, связанных с отходами горнодобывающей промышленности, она была удостоена награды за лучшее решение в области науки о данных и искусственного интеллекта от организаций Prototypes for Humanity и Dubai Future Foundation. Уодхэмский колледж опубликовал информацию об этом на своем веб-сайте.

Теперь, спустя пару лет, после защиты докторской диссертации, премия «Прототипы для человечества» принесла Марал еще одну награду. Музей истории науки Оксфорда включил сертификат COP28 в свою коллекцию, куратором которой является доктор Тина Эйр. В дополнение к сертификату Марал также пригласили создать голографическое произведение искусства, отражающее результаты ее исследований:

Марал объясняет: «На первый взгляд голограмма выглядит как движущийся слой света, по поверхности которого скользят зеленые и красные оттенки. Но если присмотреться, то становятся видны очертания: контур удаленной плотины, в которой хранятся отходы горнодобывающей промышленности, обеспечивающие энергией современную цивилизацию. Зеленый цвет символизирует безопасность и равновесие. Затем, почти незаметно, начинает разрастаться красный цвет — предупреждение о надвигающейся опасности, предсказанное алгоритмами глубокого обучения, обученными на спутниковых данных InSAR».

«...наука должна идти рука об руку с музыкой, историей и искусством».

Комментируя это слияние художественного выражения с научными достижениями, Марал поделилась: «Я всегда любила культуру, её многочисленные формы, её бесконечные проявления, и я твердо убеждена, что наука должна идти рука об руку с музыкой, историей и искусством. Без них наша работа становится поверхностной, хрупкой и пустой».

После церемонии официального принятия сертификата в коллекцию музея, почтение к искусству продолжилось на фуршете, устроенном в Уодхэме. Происхождение г-жи Марал, уроженки Монголии, было отмечено игрой на морин-хууре, традиционном монгольском смычковом струнном инструменте, который часто приносят на торжества и важные события.

После мероприятия Марал поделилась впечатлениями от того, как «ее мелодия поднималась, словно ветер, над степными лугами, ее ритм был размеренным, ее песня переносила бескрайние просторы Монголии в монастырские дворики».

Несмотря на работу с передовыми технологиями в рамках своей спутниковой системы раннего предупреждения, Марал считает древние традиции необходимыми для сохранения человечности: «Эти старые обычаи сегодня кажутся еще более важными. Они напоминают нам, что, хотя мы создаем искусственный интеллект и запускаем спутники в космос, эти инструменты остаются инструментами, продолжением нашей воли. Они должны служить тому, что хорошо и дарует жизнь, иначе они потеряют смысл».

«Музеи в некотором смысле похожи на современные храмы: места, где история, искусство и наука сливаются воедино».

«Возможно, именно поэтому меня так часто тянет в музеи», — добавляет Марал. «В каком-то смысле они напоминают современные храмы: места, где история, искусство и наука сливаются воедино».

Учитывая такое признание культурной значимости музеев, неудивительно, что Марал выразила чувство смирения по поводу включения ее сертификата COP28 в экспозицию Музея истории науки Оксфорда и с радостью поблагодарила всех людей и учреждения, благодаря которым стало возможным ее исследование, в том числе:

«Уодхэм-колледж, за вашу щедрую поддержку, за то, что вы стали для меня настоящим домом в Оксфорде, и за организацию приема в честь пожертвования музею. Королевская комиссия 1851 года, чья промышленная стипендия сделала возможной мою докторскую диссертацию. Prototypes for Humanity и Dubai Future Foundation, за признание моей работы на сцене COP28. Кураторы Оксфордского музея истории науки, за эту честь и за предоставленную мне возможность объединить искусство и науку в голографической форме».

«И я выражаю благодарность Посольству Монголии в Великобритании, Его Превосходительству послу Энхсуху Баттөмөру, дипломатическим командам, монгольской общине, моим руководителям, советникам и наставникам, моим друзьям и семье».

