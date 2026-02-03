В чешском музее откроется выставка монгольских динозавров

CentralAsia (MNG) -

Министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Ундрам Чинбат приняла посла Чешской Республики в Монголии Яна Вытопила и обменялась мнениями о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры, спорта и туризма.

В ходе встречи министр Ундрам предложила сотрудничество в развитии хоккея в Монголии в рамках реализации меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в спортивной сфере, заключенного между двумя странами в 2025 году. Посол Ян Вытопил принял предложение о развитии хоккея, выразив готовность к сотрудничеству в совершенствовании навыков лучников.

Отметив успех выставки «Чингисхан», представленной в Чешском национальном музее в ознаменование 75-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой, обе стороны запланировали представить в 2027 году в этом же музее выставку, посвященную окаменелостям динозавров, обнаруженным в Монголии.

Министр Ундрам рассказала о дальнейших планах по созданию документального фильма о выставке динозавров, открытие которой запланировано на июнь 2027 года, выразив уверенность, что открытие станет значимым событием, привлекающим тысячи зрителей и способствующим продвижению Монголии за рубежом.

Ян Вытопил и Ундрам Чинбат

Национальный музей (Národní muzeum) — крупнейший государственный музей Праги, созданный в начале XIX века.

Неоренессансное здание Национального музея высотой более 70 метров и протяженностью фасада около 100 метров было построено с 1885 по 1890 год. Его автор Йозеф Шульц. Здание выходит на Вацлавскую площадь и является её архитектурной доминантой.

Монументальное здание с выразительным куполом, построенное на месте бывших Конных ворот, имеет для чешского народа особое, символическое значение. На главном фасаде здания внимание зрителя привлекает украшенная скульптурами рампа: рядом с сидящей на троне Богемией расположена молодая девушка, которая воплощает реку Влтаву, и старик, представляющий реку Эльбу. Эти фонтанные фигуры сочетаются с аллегориями земель Моравии и Силезии. На тимпане Богемия — покровительница науки и искусства.

В здании (под куполом) расположен также Пантеон — собрание бюстов и статуй видных деятелей чешской культуры. Над окнами Национального музея золотыми буквами написаны имена семидесяти двух выдающихся деятелей чешской истории.

Перед зданием в 1912 году поставлен памятник святому Вацлаву работы Йозефа Вацлава Мысльбека.

Создан в 1818 году в эпоху Чешского национального возрождения и романтического культа «древностей», замышлялся, как сокровищница национальной культуры.

Меценатом музея был граф Кашпар из Штернберка. Историческим отделом Музея заведовал историк и политик Франтишек Палацкий, по инициативе которого музей с 1827 года впервые начал научные публикации на чешском языке. Первым библиотекарем Национального музея был филолог и поэт Вацлав Ганка, более знаменитый, как талантливый фальсификатор, чьи «рукописи» по праву занимают место в музее, пусть не как средневековые памятники, а как выдающееся произведение эпохи романтизма и факт истории чешского самосознания. Здание Музея Йозеф Шульц построил вслед за Национальным театром, ещё одним грандиозным проектом, связанным с новой волной национального возрождения в 1880—1890-е годы. На рубеже XIX-XX веков в оформлении здания музея принимал участие чешский художник Богуслав Дворжак.

В XX веке музей значительно вырос, разделившись на несколько крупных коллекций; появились Музей чешской музыки и Музей Азии и Африки имени Напрстка. Во время ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году и сопутствующих боёв на Вацлавской площади фасад музея был повреждён.

Летом 2011 года центральное здание Национального музея закрылось на реконструкцию, которая продлилась до конца 2018 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения