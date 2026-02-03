Монголия продвигает подготовку к прямым рейсам в США в соответствии с требованиями IASA

В мае 2023 года национальный авиаперевозчик MIAT получил два самолета 787-9 /DREAMLINER/ для выполнения прямых рейсов в США

Кабмин Монголии одобрил проект соглашения о предоставлении гранта, которое будет подписано между правительством Монголии, Управлением гражданской авиации Монголии и правительством Соединенных Штатов, Агентством США по торговле и развитию.

В 2023 году Монголия и Соединенные Штаты подписали Соглашение о воздушном транспорте, устанавливающее правовую основу для осуществления прямых рейсов между двумя странами.

С монгольской стороны запуск прямых рейсов требует прохождения Международной оценки безопасности полетов (IASA), проводимой Федеральным управлением гражданской авиации США, а также оценки безопасности, проводимой Управлением транспортной безопасности.

В рамках подготовки к запуску прямых рейсов Управление гражданской авиации Монголии объявило тендер и в 2024 году заключило контракт на оказание консультационных услуг с американской компанией The Wicks Group Consulting для получения профессиональной консультации по оценке IASA.

В настоящее время учреждения сектора гражданской авиации внедряют рекомендации, предоставленные в рамках консультационных услуг. Для полного завершения подготовки к оценке IASA были проведены переговоры о привлечении финансирования второго этапа консультационных услуг от USTDA.

Ожидается, что соглашение о предоставлении гранта будет подписано в ближайшее время. После его заключения оно послужит правовой основой для заключения консультационного контракта между Управлением гражданской авиации Монголии и компанией The Wicks Group Consulting и начала работы.

В мае 2023 года национальный авиаперевозчик MIAT получил два самолета 787-9 /DREAMLINER/ для выполнения прямых рейсов в Соединенные Штаты.

Международная программа оценки безопасности полетов (Программа IASA) — это программа, учрежденная Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) в 1992 году. Программа предназначена для оценки способности органов гражданской авиации страны или других регулирующих органов соблюдать международные стандарты безопасности полетов и рекомендуемые методы лицензирования персонала, эксплуатации воздушных судов и летной годности воздушных судов.

В соответствии с Чикагской конвенцией регулирующие органы любой суверенной страны обязаны осуществлять надзор за авиаперевозчиками, осуществляющими деятельность на территории государства. Такие международные стандарты и рекомендуемые практики устанавливаются техническим агентством Организации Объединенных Наций по вопросам авиации – Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

История программы IASA

После катастрофы рейса 52 авиакомпании Avianca на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, 25 января 1990 года, возникли вопросы о том, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) осуществляло надзор за безопасностью иностранных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. В ответ на серию из пяти статей в газете Newsday, посвященную неудовлетворительным показателям безопасности некоторых иностранных авиакомпаний, опубликованную в декабре 1990 года, FAA в 1992 году учредило программу IASA.

Рейтинги категорий IASA

После аудита IASA стране присваивается один из двух рейтингов:

Категория 1 (Соответствует стандартам ИКАО): Федеральное управление гражданской авиации (FAA) оценило управление гражданской авиации страны и определило, что оно выдает лицензии авиационному персоналу и контролирует деятельность авиаперевозчиков и летную годность в соответствии со стандартами авиационной безопасности ИКАО; или

Категория 2 (Не соответствует стандартам ИКАО): FAA оценило управление гражданской авиации страны и определило, что оно не осуществляет надзор за безопасностью своих авиаперевозчиков в соответствии с минимальными стандартами надзора за безопасностью, установленными ИКАО.

Авиаперевозчикам из стран категории 2 разрешено продолжать полеты в Соединенные Штаты, как и до оценки, но им не разрешается расширять свои услуги в США или заключать код-шеринговые соглашения с американскими перевозчиками. Кроме того, такие перевозчики могут подвергаться усиленным проверкам на перроне.

