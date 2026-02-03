В Дархадской котловине и в месте слияния рек Орхон и Сэлэнгэ ожидается небольшой снегопад

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, с 8:00 до 20:00 3 февраля 2026 года в северной части страны и в остальных районах Монголии ожидается переменная облачность. В большинстве районов скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду с запада, а в северных частях страны — 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха в районе озера Увс, Дархадской котловины и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө составит от -22...-27°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дарьганской степи температура будет колебаться между -13...-18°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и в юго-восточной части Гоби температура составит +4...-1°C, а в других районах -7...-12°C.

В Улан-Баторе облачно. Снега нет. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит -7 до -9°C.

На 5 утра температура в Улан-Баторе была зафиксирована на уровне -18°C, относительная влажность — 67 процентов, а атмосферное давление — 876 гектопаскалей. В течение всего дня давление останется стабильным.

