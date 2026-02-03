В Казахстане утвердили площадку для второй АЭС

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана утвердило строительство второй атомной станции. Соответствующее постановление премьер-министр подписал 26 января.

Согласно документу, вторую АЭС возведут в Алматинской области — недалеко от посёлка Улькен.

«Принять решение о строительстве ядерной установки «Вторая атомная электрическая станция» и районе строительства ядерной установки — Жамбылский район Алматинской области», - говорится в документе.

О выборе локации ранее в мажилисе говорил глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. По его словам, южные регионы страны испытывают острый дефицит электроэнергии, поэтому размещение второй станции именно на юге считается приоритетным.

Первая АЭС уже строится вблизи Улькена — проект реализует российский «Росатом». Теперь рядом появится и вторая станция. В качестве возможного подрядчика власти рассматривают китайскую корпорацию CNNC.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения