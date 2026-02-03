В Таджикистане повысили тарифы на питьевую воду и коммунальные услуги

- Таджикистан, общество
- 11:32, 03 февраля 2026
- Просмотров: 149 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - С 1 января текущего года в Таджикистане повышены тарифы на питьевую воду, вывоз отходов и другие виды коммунальных услуг: для населения — на 15%, для предприятий — на 30%, сообщил на пресс-конференции 2 февраля Джамшед Табарзода, председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства страны.
По словам Табарзода, пересмотр тарифов прежде всего направлен на повышение качества коммунальных услуг, модернизацию инженерной инфраструктуры и обеспечение устойчивой деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Тарифы на водоснабжение и канализацию
Согласно соответствующему решению, стоимость 1 кубического метра питьевой воды для населения (при наличии водомера) теперь составляет 1 сомони 50 дирамов.
Тариф на водоотведение (канализацию) установлен в размере 76 дирамов за 1 кубический метр.
Для одного человека в месяц, исходя из нормы потребления 5,4 м³, стоимость питьевой воды составляет:
8 сомони 10 дирамов — за питьевую воду;
12 сомони 20 дирамов — с учётом канализации при отсутствии водомера.
Расчёт произведён исходя из среднего потребления 180 литров воды в сутки на одного человека.
Для бюджетных организаций стоимость 1 кубического метра воды установлена в размере 3 сомони 15 дирамов,
для самофинансируемых и частных предприятий — 5 сомони 43 дирама.
Региональные различия тарифов
При этом тарифы различаются в зависимости от региона. Согласно документу, подготовленному Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, установлены следующие диапазоны цен.
Питьевая вода:
- для населения — от 1,40 до 1,82 сомони за 1 м³;
- для бюджетных организаций — от 2,26 до 3,90 сомони;
- для предприятий и организаций — от 4,52 до 7,25 сомони.
Канализационные услуги:
- для населения — от 0,76 до 0,99 сомони за 1 м³;
- для бюджетных организаций — от 1,64 до 2,05 сомони за 1 м³;
- для предприятий и организаций — от 2,83 до 3,38 сомони за 1 м³.
Вывоз твёрдых бытовых отходов
Средний тариф на вывоз твёрдых бытовых отходов установлен в размере 4 сомони 74 дирама.
В частности:
- вывоз твёрдых бытовых отходов — 6,83 сомони за 1 м³;
- вывоз отходов автомобилем КАМАЗ — 35,65 сомони за 1 м³;
- санитарная очистка территорий — 1,13 сомони за 1 м²;
- обслуживание жилищного фонда — 0,17 сомони за 1 м².
Отмечается, что в случае превышения установленного расстояния вывоза за каждый дополнительный километр взимается плата в размере 0,80 сомони.
Где применяются новые тарифы
Согласно документу данного ведомства, новые тарифы применяются более чем в 45 городах и районах страны.
В их числе города и районы Бохтар, Куляб, Канибадам, Истаравшан, Пенджикент, Вахдат, Турсунзаде, Гиссар, Нурек, Рашт, Исфара, Мургаб, Дарвоз, Рушон, Шуғнон, Рошкала, Варзоб, Ёвон, Фархор, Хуросон, Дангарa и другие.
При этом отмечается, что не все предприятия жилищно-коммунального хозяйства городов и районов республики находятся в подчинении Комитета жилищно-коммунального хозяйства.
В ряде регионов тарифы утверждаются местными органами власти с учётом региональных особенностей, технического состояния инфраструктуры и структуры коммунальных предприятий.
Ситуация в Душанбе
Напомним, что в Душанбе стоимость услуг водоснабжения и канализации была повышена с 1 сентября прошлого года.
Согласно новому решению:
- для населения (при наличии водомера) — 2,60 сомони за 1 м³ (ранее — 2,26 сомони);
- для бюджетных организаций — 3,59 сомони за 1 м³ (ранее — 2,77 сомони);
- для коммерческих организаций — 9,10 сомони за 1 м³ (ранее — 4,28 сомони).
Для потребителей, оплачивающих воду без установки водомера, ежемесячная плата на одного человека установлена:
- для многоэтажных домов — 28,07 сомони (ранее — 10,61 сомони);
- для частных домов, обеспеченных водоснабжением и канализацией — 23,39 сомони (ранее — 7,10 сомони);
- для домов, использующих уличные водоразборные колонки — 7,41 сомони (ранее — 4,94 сомони).