Россия нанесла удар по Украине, в Харькове сотни домов остались без отопления

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на 3 февраля нанесли комбинированный удар по Украине дронами и ракетами. Под атаку попал, в частности, Киев, следует из сообщений глава городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра города Виталия Кличко.

По данным Ткаченко, многоэтажные жилые дома повреждены в Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах Киева. Есть также повреждения нежилых помещений, автозаправки, машин. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о трех пострадавших.

Россия целенаправленно наносит удары по энергетической инфраструктуре Харькова, сообщает мэр города Игорь Терехов. «Цель очевидна: нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз», — написал он в телеграм-канале.

По словам Терехова, принято решение слить воду из систем отопления в 820 домах, «питающихся от одной из крупнейших ТЭЦ».

«Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака противника на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят. В связи с этим в городе будут круглосуточно работать все 101 пункт несокрушимости — там можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить свои гаджеты. При необходимости будем оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева», — сообщил Терехов.

В результате удара в Харькове пострадали два человека — 27-летний и 58-летний мужчины, заявил глава областной администрации Олег Синегубов.

2 февраля Минэнерго Украины сообщило, что войска РФ возобновили удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате российских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Однако вскоре президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки «целенаправленных ударов» РФ по энергетической инфраструктуре Украины не было.

В свою очередь в Кремле не стали комментировать сроки действия энергетического перемирия, которое, как утверждалось, действовало до 1 февраля. «Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о 1 февраля», — заявил Дмитрий Песков.