Погода на неделе будет нестабильной, но тёплой, в пятницу ожидается похолодание

CentralAsia (UZ) - На этой неделе в Узбекистане ожидается неустойчивый характер погоды, что связано с выносом влажных воздушных масс из Туркменистана. Об этом сообщил Узгидромет.

В понедельник, 2 февраля, по стране местами пройдут дожди, лишь по областям Ферганской долины ожидается погода без осадков. Дневная температура будет в пределах +11…+16 градусов Цельсия, по северу — до +3…+8.

В последующие дни местами пройдут дожди, лишь в среду, 4 февраля, будет без осадков. По предгорным и горным районам временами осадки (дождь, снег), 2−3 февраля местами возможны сильные.

Температурный фон по территории Узбекистана будет в пределах ночью +5…+10, днём — +13…+18 градусов.

В пятницу ситуация изменится, с районов Казахстана на Узбекистан будет поступать холодная и относительно влажная воздушная масса, с которой по республике 6 февраля местами пройдут осадки (дождь с переходом в снег). Температура в течение дня понизится и ожидается ночью и днём +1…+6 градусов, по северу ночью — −7…−12, днём — 0…−5.

Местами по республике возможен туман.

2−3 февраля по горным районам республики объявлена лавинная опасность.

Погода в Ташкенте

В столице в понедельник временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−15 м/с. Температура +13…+15 градусов.

3 февраля ночью и утром дождь. Днём без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3−8 м/с. Температура ночью +7…+9, днём — +13…+15 градусов.

4 февраля без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью +5…+7, днём — +16…+18 градусов.

5 февраля временами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, возможно усиление до 10−12 м/с. Температура ночью +7…+9, днём — +13…+15 градусов.

6 февраля временами осадки (дождь, возможен переход в снег). Температура ночью и днём +1…+6 градусов.