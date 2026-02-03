Илон Маск объединил компании SpaceX и xAI

CentralAsia (CA) - Американский бизнесмен Илон Маск объявил о слиянии своей комической компании SpaceX и своего же стартапа xAI, который разрабатывает системы искусственного интеллекта, в том числе чат-бот Grok.

В заявлении Маска, опубликованном на сайте Space X, сказано, что объединение двух компаний приведет к появлению «инновационной машины», которая сможет одновременно заниматься искусственным интеллектом, созданием ракет, предоставлением интернета и социальными медиа.

Условия сделки не оглашаются. Однако источники «Би-би-си», знакомые с ситуацией, сообщают, что в рамках соглашения xAI оценен в 125 млрд долларов, а SpaceX — в 1 трлн долларов, что делает космическую компанию самой дорогой частной фирмой в истории.

В январе еще одна принадлежащая Маску компания, производитель электромобилей и роботов Tesla, объявила, что инвестирует в xAI 2 млрд долларов.

Тогда Маск заявил инвесторам, что xAI должен работать как «дирижер оркестра» для заводов Tesla, где будут заняты автономные роботы. Он также сообщил, что компания намерена свернуть производство более старых электромобилей Model S и X и переоборудовать завод под выпуск человекоподобных роботов Optimus.

Согласно сообщениям, SpaceX вынашивает планы публичного размещения своих акций (IPO). По мнению аналитика компании Pitchbook Эмили Чжэн, слияние SpaceX с xAI по всем признакам похоже на подготовку к IPO.

«Консолидация этих компаний перед IPO позволяет SpaceX продемонстрировать публичным инвесторам перспективу дифференциации и эффективного с точки зрения капитала роста», — говорит она.

В своем сообщении о слиянии Маск заявил, что, по его мнению, космос может решить проблему недостатка энергии для компаний, работающих в области искусственного интеллекта.

«В долгосрочной перспективе базирующийся в космосе ИИ — это, разумеется, единственный путь к увеличению масштабов», — написал бизнесмен.

Он добавил, что намерен «в ближайшее время сосредоточиться» на запуске спутников, предназначенных для работы систем искусственного интеллекта.

«Возможности, которые мы откроем с созданием космических дата-центров, позволят финансировать и обеспечивать работу саморазвивающихся баз на Луне, новой цивилизации на Марсе и, в конечном счете, экспансию до масштабов Вселенной», — считает Маск.

Он надеется, что расположенные в космосе центры обработки информации смогут получать электричество от солнечных батарей, при этом стоимость их работы будет минимальной.

Для создания таких дата-центров Маск рассчитывает запустить на орбиту 1 млн спутников при помощи ракет Starship. Он утверждает, что они вскоре смогут взлетать каждый час и нести до 200 тонн полезного груза.

Пока, впрочем, ракеты Starship только проходят испытания и до их регулярных коммерческие полетов еще далеко

xAI была создана как подразделение социальной сети X (в прошлом известной как Twitter), после того как Маск купил эту платформу в 2022 году.

К весне 2025 года xAI уже стала отдельной компанией — и инвесторы оценивали ее более высоко, чем X.

Позже стартап приобрел эту социальную сеть — при этом Маск заявил, что в результате сделки будут объединены в одно целое «данные, модели, вычисления, дистрибуция и сотрудники».

Главный продукт xAI — чат-бот Grok, который недавно подвергся критике за создание сексуализированных изображений реальных людей.

Расследование в отношении компании начала Европейская комиссия и британский надзорный орган Ofcom.

В январе xAI сообщила, что ввела ограничения на создание изображений, которые могут нарушать законы.