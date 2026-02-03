Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Алматы, - «Синьхуа»

CentralAsia (KZ) - Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Алматы. Об этом в понедельник объявил Олимпийский совет Азии, сообщает агентство «Синьхуа».

Официально подписать соответствующий документ планируется в Милане 5 февраля.

Отмечается, что изначально планировалось провести зимние Азиатские игры-2029 в Саудовской Аравии. Однако в январе в совместном заявлении Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны и OCA было объявлено, что проведение турнира откладывается на неопределенный срок.

Добавим, что официальной информации о проведении в Алматы Азиатских игр-2029 со стороны Казахстана пока не было.

