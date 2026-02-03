Девятиклассник устроил стрельбу в школе в Уфе

CentralAsia (CA) - В Уфе утром 3 февраля ученик девятого класса открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, никто не пострадал.

Подросток «сделал несколько выстрелов пластмассовыми пулями в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду», уточнили в МВД республики. В настоящее время он задержан. Обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о халатности (статья 293 УК).

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что нападавшего травили ровесники. «Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь», — добавил он. Источник Ufa1 рассказал, что во время стрельбы школьник попал в учителя истории, тот получил ссадину на лице. По словам одноклассников и соседей нападавшего, у него сложились неприязненные отношения с педагогом. В том числе он писал об этом в своем телеграм-канале. Родители подростка занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы, сообщила Baza. Его отец рассказал, что сын жаловался на конфликты в школе и говорил, что над ним смеялись.

По данным РЕН ТВ, школьник записывал разговоры своих одноклассников и учителей на диктофон и выкладывал в соцсети. В одном из постов он заявил, что представляет, как «расправляется со всеми».

В школе двое охранников — пожилая женщина и мужчина. При этом на последнего регулярно жаловались родители учеников: по их словам, он постоянно спал на рабочем месте.