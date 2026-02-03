экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Индия ввела бесплатные визы для казахстанцев

CentralAsia (KZ) -  Правительство Индии приняло решение о бесплатных визах для граждан Казахстана сроком до 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Решение вступает в силу немедленно. Оно направлено на укрепление двусторонних связей и развитие туристического обмена между странами. Оно касается не только туристических, но и медицинских виз и виз для медицинского сопровождения.

В МИД Казахстана отметили, что граждане Индии и ранее могли въезжать в Казахстан без визы на 14 дней. Теперь казахстанцы получили более выгодные условия для поездок в Индию.

