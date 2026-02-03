экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Жители двух областей Узбекистана ощутили землетрясение
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Днем 3 февраля в центральной части Узбекистана зафиксирована сейсмическая активность. Эпицентр подземных толчков находился в Бахмальском районе Джизакской области, однако отчетливо ощущался и в соседней Самаркандской области. 

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в 15:38 по местному времени. Магнитуда составила 3,7, очаг залегал на глубине 10 километров. Небольшая глубина залегания способствовала тому, что сейсмическая волна распространилась на значительное расстояние. 

Наибольшие колебания почвы — 2–3 балла — зафиксированы в Булунгурском и Бахмальском районах. Менее интенсивные толчки (около 2 баллов) ощутили жители Тайлакского, Ургутского, Джамбайского и Галляаральского районов. 

Ситуация в обеих областях стабильная. По предварительным данным оперативных служб, разрушений и пострадавших нет. Сейсмологи продолжают мониторинг, однако оснований для тревоги не зафиксировано.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com