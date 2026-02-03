Жители двух областей Узбекистана ощутили землетрясение

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - Днем 3 февраля в центральной части Узбекистана зафиксирована сейсмическая активность. Эпицентр подземных толчков находился в Бахмальском районе Джизакской области, однако отчетливо ощущался и в соседней Самаркандской области.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в 15:38 по местному времени. Магнитуда составила 3,7, очаг залегал на глубине 10 километров. Небольшая глубина залегания способствовала тому, что сейсмическая волна распространилась на значительное расстояние.

Наибольшие колебания почвы — 2–3 балла — зафиксированы в Булунгурском и Бахмальском районах. Менее интенсивные толчки (около 2 баллов) ощутили жители Тайлакского, Ургутского, Джамбайского и Галляаральского районов.

Ситуация в обеих областях стабильная. По предварительным данным оперативных служб, разрушений и пострадавших нет. Сейсмологи продолжают мониторинг, однако оснований для тревоги не зафиксировано.