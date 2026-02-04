Посол Игавахара в Монголии устроил в своей резиденции прием в честь основания Сил самообороны Японии

В своем приветствии посол Игавахара ​​Масару отметил, что в последние годы японо-монгольское сотрудничество в области обороны стремительно развивается во многих сферах, и это является результатом прочного доверия и совместных усилий Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Монголии, основанных на общих ценностях. Об этом информирует MiddleAsianNews.

На приеме присутствовали члены парламента, члены кабинета министров, министр обороны Батлут Дамба, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Ганбямба Сунрэв, монгольские военнослужащие, окончившие учебные заведения Сил самообороны Японии, соответствующие сотрудники Вооруженных сил, иностранные послы в Монголии и другие официальные лица.

Игавахара ​​Масару

Батлут Дамба

«Мы надеемся, что сотрудничество в сфере обороны и обмены между Японией и Монголией будут и дальше развиваться и способствовать миру и стабильности в обеих странах, регионе и во всем мире», — говорится в заявлении посольства Японии.

Силы самообороны Японии и Вооруженные силы Монголии поддерживают «Особое стратегическое партнерство», направленное на укрепление миротворческих возможностей, оказание гуманитарной помощи и региональную стабильность. С 2010 года они участвуют в совместных учениях, таких как «Khaan Quest» и «Road», уделяя особое внимание инженерным работам, сопровождению колонн и передаче оборонных технологий.

В 2024 году Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий.

Сухопутные силы самообороны Японии проводят подготовку монгольских инженеров, в частности, для миротворческих операций Организации Объединенных Наций.

В 2022 году статус партнерства был повышен до «Особого стратегического партнерства во имя мира и безопасности», что отражает более глубокую приверженность региональной стабильности.

В рамках партнерства особое внимание уделяется наращиванию потенциала в инженерной сфере, а для Монголии – доступу к современным технологиям и обучению для поддержки международных миротворческих усилий.

В последнее время активно развивалось сотрудничество между двумя странами, достигалось конкретное и результативное взаимодействие, укреплялись взаимопонимание, доверительный диалог и сотрудничество по вопросам региональной безопасности и стратегическим аспектам. Недавно Силы самообороны Японии сыграли важную роль в международных полевых учениях, организованных в Монголии.

слева: Батлут Дамба и Игавахара ​​Масару

Правительство Японии и Министерство обороны Монголии реализуют «Программу наращивания потенциала» в двух направлениях с целью обеспечения подготовки и практики личного состава Вооруженных сил Монголии, который примет участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.

Программа включает в себя: 1. В рамках программы «Chadwick Improvement Program» врачи и специалисты из Военного госпиталя Вооруженных сил Монголии проводят совместные учения с Центральным госпиталем ОЭСР и Школой здравоохранения Японии по оказанию медицинской помощи во время стихийных бедствий.

2. Программа «Повышение потенциала инженерных войск Вооруженных сил Монголии», разработанная японским университетом BHU, направлена ​​на подготовку профессиональных инженеров и опытных специалистов в области дорожного строительства, обучение преподавателей, повышение квалификации и обмен опытом. С 2014 года было проведено 12 учебных курсов. Обучение включало в себя оценку личного состава монгольских вооруженных сил, строительство дорог, плотин, мостов в стране, а также оценку земельных участков надлежащим образом.

