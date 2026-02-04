Hunnu Air рассчитывает расширить свою сеть за счет модернизации флота самолетов

Как сообщает MiddleAsianNews, авиакомпания Hunnu Air рассматривает возможности роста в Юго-Восточной Азии, Индии и Центральной Азии, чему способствует недавняя модернизация ее флота.

Частная монгольская авиакомпания Hunnu Air рассчитывает расширить свою сеть за счет модернизации флота самолетов на базе E2.

По словам главы коммерческого отдела авиакомпании Төрболда Цэрэнхуу, частная авиакомпания начнет полеты в Ташкент (Узбекистан) в этом году и рассматривает возможность запуска регулярных рейсов в столицу Индии Дели, а также в пункты назначения во Вьетнаме и на Филиппинах.

Төрболд Цэрэнхуу дал интервью FlightGlobal на авиасалоне в Сингапуре, где на статической экспозиции представлен новейший самолет авиакомпании Hunnu Embraer E195-E2.

Компания Hunnu получила свой первый самолет E2 в мае 2025 года, став одним из новейших операторов этого типа в регионе. Авиакомпания, которая также эксплуатирует два самолета Embarer 190, теперь имеет в эксплуатации два E195-E2, каждый из которых рассчитан на 136 пассажиров в двухклассной компоновке.

Төрболд подчеркивает «невероятную топливную экономичность и дальность полета» новых самолетов, что позволяет ему совершать полеты продолжительностью 6 часов и более.

Фактически, компания Hunnu недавно выполнила один из самых длинных беспосадочных рейсов в рамках проекта E2 — чартерный рейс между Улан-Батором (Монголия) и Фукуоком (Вьетнам), который длился 6 часов 30 минут.

Самолеты E2 также выполняют рейсы в Китай, в том числе в аэропорт Дасин в Пекине и в Санью на юге страны, что является ее крупнейшим на данный момент рынком.

Төрболд указывает на «географическое преимущество» Монголии, заключающееся в ее расположении между Китаем и Россией, а также между Центральной и Восточной Азией.

Это, в свою очередь, позволяет Хунну постепенно создавать транзитную сеть между двумя регионами, обеспечивая более устойчивый спрос на поездки в течение всего года. Төрболд оценивает транзитные перевозки в небольшую долю от общего объема перевозок, но надеется, что в долгосрочной перспективе эта доля увеличится.

Hunnu начала свою деятельность в начале 2010-х годов, выполняя рейсы между Монголией и крупными узловыми аэропортами Азии, используя небольшой флот узкофюзеляжных самолетов Airbus. Однако в 2015 году перевозчик изменил свою бизнес-модель, сосредоточившись на региональных и ближнемагистральных рейсах.

Төрболд также сообщает, что в долгосрочной перспективе Hunnu будет рассматривать возможность приобретения более крупных узкофюзеляжных самолетов, включая узкофюзеляжные самолеты Airbus, поскольку компания изучает возможности развития своей сети на Ближнем Востоке.

