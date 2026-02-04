В январе 1237 иностранным гражданам были выданы виды на жительство в Монголии

В январе Управление по делам иностранных граждан и гражданства Монголии выдало визы и визы соответствующей категории 7330 иностранным гражданам. Из них 3972 гражданам из 20 стран были выданы электронные туристические визы. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Кроме того, на основании разрешения компетентных органов 1237 иностранным гражданам были выданы виды на жительство в Монголии, а также продлены виды на жительство 5057 иностранным гражданам.

В прошлом месяце в общей сложности около 3000 приглашенных частных лиц, организаций и предприятий предоставили услуги по оформлению виз и видов на жительство более чем 21 000 иностранным гражданам.

Эти данные показывают увеличение на 42.4 процента количества выданных виз и одобренных виз, на 1.6 процента количества выданных видов на жительство и на 68.1 процента количества продлений видов на жительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

