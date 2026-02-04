Монголия и Филиппин заключили соглашение об углублении сотрудничества и укреплении системы страхования депозитов

слева: Амар Лхагвасурэн и Роберто Б. Тан (Roberto B. Tan)

Обмен международным опытом, техническими знаниями и передовыми методами для повышения эффективности систем страхования вкладов. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Филиппинская корпорация страхования депозитов (PDIC) и Монгольская корпорация страхования депозитов (DICoM) недавно подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с целью повышения эффективности своих систем страхования депозитов посредством двустороннего сотрудничества, обмена знаниями и совместных исследований.

Меморандум о взаимопонимании был официально подписан президентом и генеральным директором PDIC Роберто Б. Таном и членом правления Национального комитета по страхованию вкладов Монголии г-ном Амаром Лхагвасурэном в кулуарах ежегодной конференции Международной ассоциации страховщиков вкладов (IADI), проходившей в Лиссабоне, Португалия.

Первое в истории сотрудничество между двумя агентствами по страхованию вкладов, как это изложено в Меморандуме о взаимопонимании, подчеркивает приверженность обеих организаций укреплению защиты вкладчиков и содействию финансовой стабильности в своих соответствующих юрисдикциях.

Меморандум будет действовать в течение пяти лет и может быть продлен еще на пять лет по совместному письменному согласию сторон.

Меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки для сотрудничества, консультаций и дальнейшего совершенствования знаний и опыта PDIC и DICoM в ключевых областях, таких как страхование вкладов, конкурсное управление и ликвидация, урегулирование банковских проблем, управление рисками, оценка страховых премий, управление фондами, информационные технологии для эффективного администрирования баз данных, юридические и административные процедуры, а также информирование общественности.

Это также позволит обменяться мнениями о влиянии и внедрении международных стандартов и рекомендаций по вопросам страхования вкладов, направленных на то, чтобы помочь обеим организациям, занимающимся страхованием вкладов, реагировать на меняющиеся финансовые риски и адаптироваться к ним.

Еще одним важным пунктом меморандума о взаимопонимании является возможность проведения совместных мероприятий, таких как исследовательские проекты, ознакомительные визиты на высоком уровне и создание рабочих групп для поддержки инициатив по наращиванию потенциала, включая программы обучения и технический обмен.

Филиппинская корпорация страхования депозитов (PDIC) была создана 22 июня 1963 года Законом Республики № 3591 для защиты вкладчиков и поддержания стабильности финансовой системы.

PDIC является подведомственным агентством Центрального банка Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) и членом Форума финансового сектора, Координационного совета по финансовой стабильности и Руководящего комитета по финансовой инклюзии.

Закон о страховании банковских вкладов был принят парламентом Монголии 10 января 2013 года и заложил правовую основу для создания Монгольской корпорации страхования вкладов (DICoM) с мандатом на защиту интересов вкладчиков и обеспечение финансовой стабильности. DICoM — это некоммерческая государственная корпорация, действующая как независимое агентство правительства для реализации схемы страхования вкладов. 16 августа 2013 года в ней состоялась официальная церемония открытия с участием высшего руководства компании, на которой ей был вручен официальный банковский сертификат.

