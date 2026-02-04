Исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустошением прибыла с визитом в Монголии

слева: Министр окружающей среды Батбаатар Бат и Исполнительный секретарь КБО ООН Ясмин Фуад

CentralAsia (MNG) - Исполнительный секретарь Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Ясмин Фуад совершает официальный визит в Монголию с 3 по 6 февраля в рамках подготовки к 17-й сессии Конференции сторон (COP17) КБО ООН.

Цель визита — укрепить международное сотрудничество в борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой, а также рассмотреть подготовительные работы к 17-й Конференции сторон (COP17), которая запланирована на август 2026 года в Улан-Баторе.

Ожидается, что в ходе визита Исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием проведет встречи и обсуждения с высокопоставленными должностными лицами Монголии, послами, представителями международных организаций, партнерами по развитию, представителями частного сектора, учеными и исследователями, организациями гражданского общества, а также представителями молодежи и детей.

В центре внимания этих взаимодействий — обеспечение участия всех заинтересованных сторон в усилиях по борьбе с опустыниванием, а также возможности расширения сотрудничества.

Ясмин Фуад была назначена исполнительным секретарем Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) 22 мая 2025 года. Ранее, с 2018 по 2025 год, она занимала должность министра окружающей среды Арабской Республики Египет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения