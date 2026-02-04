Премьер-министр Таиланда провел прощальную встречу с послом Монголии

слева: Төмөр Амарсанаа и Анутин Чарнвиракул // Pattaya Mail

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Анутин Чарнвиракул недавно встретился с послом Монголии в Таиланде Төмөром Амарсанаа в Доме правительства в рамках прощального телефонного разговора, посвященного завершению срока полномочий посла. В ходе переговоров были рассмотрены двусторонние отношения и изучены пути расширения сотрудничества, при этом обе стороны выразили уверенность в дальнейшем прогрессе. Об этом сообщает Pattaya Mail.

Премьер-министр поблагодарил посла за его вклад в развитие тайско-монгольских отношений на протяжении почти шести лет, включая мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений, и усилия по укреплению обменов между людьми. Посол выразил признательность за поддержку со стороны Таиланда и заявил, что новый монгольский представитель имеет все возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Обе стороны обсудили регулярный обмен визитами, включая поездки монгольских министров, парламентских чиновников и высокопоставленных государственных служащих в Таиланд, а также участие в краткосрочных программах обучения после пандемии. Посол также проинформировал премьер-министра о планах установить скульптуру под названием «Два жеребца» в общественном парке рядом с Национальным конференц-центром имени королевы Сирикит в качестве символа дружбы; завершение установки ожидается в этом месяце.

Туризм был назван растущей областью сотрудничества, чему способствуют сезонные прямые рейсы между Улан-Батором и Бангкоком, а также Пхукетом, при этом Таиланд остается ведущим направлением для монгольских туристов. Посол попросил рассмотреть возможность организации прямых рейсов тайских авиакомпаний в Монголию для дальнейшей поддержки туризма, торговли и экономических связей. Обе стороны также договорились работать над увеличением двусторонней торговли до $100 млн к 2027 году и привлечением инвестиций до $1.5 млрд.

В вопросах безопасности посол высоко оценил решительные действия Таиланда по борьбе с онлайн-мошенничеством и поддержал углубление сотрудничества, отметив собственные потери Монголии от подобных преступлений. Он также упомянул недавние религиозные и культурные обмены, включая установку первой за рубежом статуи монгольского Будды в тропическом саду Нонг Нуч, как символическое отражение тесных отношений между двумя странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения