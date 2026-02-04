Юниоры-пловцы из Монголии завоевали 71 медаль на Asian Open Schools Invitational Championships Bangkok

«Молодое поколение отвергает миф о том, что монголы боятся воды и не умеют плавать, потому что в Монголии нет океана», — пишет MiddleAsianNews.

Монгольские юные спортсмены завоевали 71 медаль на Asian Open Schools Invitational Championships Bangkok («Азиатском открытом школьном пригласительном чемпионате в Бангкоке»), международных юношеских соревнованиях по плаванию, проходивших в Бангкоке, Таиланд.

11-летний Маргад Батзориг из клуба «We Aquatics» не только улучшил свои личные рекорды, но и завоевал одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях, а также две серебряные и две бронзовые медали в эстафетах. Спортсмены из клуба «Хангарьд» из Эрдэнэта завоевали одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, а клуб «Aquanex» – одну золотую и три бронзовые медали. Пловцы из Центра подготовки по водным видам спорта при Управлении физической культуры и спорта аймака Сэлэнгэ завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Клуб «Говийн усчид» («Пловцы Гоби») из аймака Говьсүмбэр успешно принял участие в соревнованиях по плаванию Чемпионата AOSI (LCM) или «Азиатский школьный чемпион», завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей. Клуб «Bella Vista» завоевал две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль, а клуб «Kings of Ocean» — семь серебряных и бронзовых медалей.

В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов из 22 стран. Монголию представляли 69 пловцов из восьми клубов. Цель мероприятия — предоставить школьникам из азиатских стран опыт участия в международных соревнованиях, улучшить спортивные навыки, укрепить командный дух и способствовать культурному обмену. Чемпионы определялись в плавании брассом, вольным стилем, баттерфляем, эстафете вольным стилем, плавании на спине и смешанных командных соревнованиях.

