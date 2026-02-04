Сегодня в северной части Монголии усиливается холод

// Batzaya Choijiljav

CentralAsia (MNG) -

4 февраля в северных регионах Монголии наблюдается резкое похолодание, сопровождающееся сильными ветрами.

Погода в большинстве районов облачная. В западных и северных частях аймаков, а также в отдельных зонах центральных и восточных регионов ожидаются снегопады и метели.

Ветер будет перемещаться с юго-западного на северо-западный, с силой 5-10 метров в секунду, в некоторых местах скорость может достигать 12-14 метров в секунду.

Температура в окрестностях озера Увс, Дархадской котловины и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө будет варьироваться от -23 до -28°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дарьганской степи температура составит от -17 до -22°C. В Алтайских горах и предгорьях Хангайских гор температура будет колебаться между -5 и -10°C, а в юго-восточных частях Гоби ожидается +1 до -4°C, в остальных регионах -16 до -18°C.

В Улан-Баторе ночью предсказывается облачная погода с небольшими осадками. Днем облачность уменьшится, осадки прекратятся. Ветер изменится с юго-западного на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура в районе Яармаг-Сонгино составит -26 до -28°C, в остальных местах -21 до -23°C, а дневные показатели будут находиться в диапазоне -17 до -19°C.

