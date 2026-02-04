Трамп подписал законопроекты о бюджете и остановил четырехдневный шатдаун

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал пакет законов о бюджете федерального правительства и тем самым прекратил частичный четырехдневный шатдаун. Большинство ведомств получили финансирование до конца 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября.

Исключением стало Министерство внутренней безопасности (МВБ). Его бюджет утвержден лишь до 13 февраля. К этому сроку демократы попытаются согласовать реформы службы Иммиграционной и таможенной службы (ICE), которая входит МВБ. Требования связаны с несколькими происшествиями со стрельбой в Миннеаполисе, когда федеральные агенты убили двух граждан США.

Происшествия, которые привели к смерти американцев, вызвали массовые протесты практически во всех штатах страны. По оценкам правозащитных групп, за последние несколько недель в демонстрациях и забастовках приняли участие не меньше 50–70 тыс. в одном только Миннеаполисе. Протесты охватили и другие крупные города страны, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.