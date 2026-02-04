В Ливии убили сына Муаммара Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи

CentralAsia (CA) - В Ливии убили Саифа аль-Ислама Каддафи — сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к семье погибшего, его адвоката и ливийские СМИ. Обстоятельства гибели 53-летнего Саифа аль-Ислама неизвестны, отмечает агентство.

По данным ливийского телеканала Al Ahrar, он был убит в ходе боев у нефтяного месторождения Хамада. В то же время источник, близкий к семье, сообщил телеканалу Al Hadath, что убийство произошло в саду его дома недалеко от города Эз-Завия: четверо нападавших смертельно ранили Саифа аль-Ислама, после чего скрылись. Источники в политической команде сына Каддафи рассказал Al Arabiya, что вооруженные люди, прежде чем ворваться в его жилище, отключили камеры наблюдения, а убийство произошло около 02:30 ночи в результате завязавшейся перестрелки.

Ряд ливийских СМИ, как указывает Al Hadath, пишут о гибели сына Каддафи в столкновении с силами, подчиняющимися 444-й боевой бригаде, действующей при Правительстве национального единства Ливии. Однако сама бригада официально отрицает свою причастность к произошедшему, заявляя об отсутствии своих подразделений в районе Эз-Завии, пишет Al Hadath.

Политический советник Саифа Каддафи Абдалла Отман подтвердил в фейсбуке смерть сына бывшего ливийского лидера, не уточнив подробностей случившегося.

Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын Муаммара Каддафи, не занимал официальных государственных должностей, но долгое время считался одной из самых влиятельных фигур в стране после отца, отмечает Reuters. Он был инициатором создания «Международного фонда сотрудничества в области благотворительности Каддафи», участвовал в переговорах по освобождению заложников и в дипломатических миссиях.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Саиф был арестован и находился в тюрьме до 2017 года. Международный уголовный суд в 2011-м объявил его в розыск по двум пунктам преступлений против человечности, но Ливия не выдала его. Позже Саиф вернулся в политику, планировал участвовать в президентских выборах 2018 и 2021 годов, которые не состоялись. В 2021 году прокуратура Ливии выдала ордер на его арест по подозрению в связях с боевиками ЧВК «Вагнер».