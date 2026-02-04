США сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу Abraham Lincoln

На этом фото, опубликованном в августе 2024 года, изображен авианосец USS Abraham Lincoln в Тихом океане.

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы США сбили иранский беспилотник Shahed-139, летевший к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования США.

По версии американской стороны, авианосец следовал по Аравийскому морю примерно в 800 км от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник Shahed-139 «без необходимости совершил маневр в сторону корабля». Дрон был сбит истребителем F-35, уточнил источник Reuters.

Шесть иранских военных катеров приблизились к нефтяному танкеру под американским флагом Stena Imperative в Ормузском проливе, приказав ему выключить двигатели и подготовиться к буксировке, сообщила британская компания по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech, передает AFP. Иранское агентство Fars утверждает, что судно незаконно вошло в территориальные воды Ирана в Ормузском проливе, после чего исламская республика запросила у него требуемые разрешения.

США и Иран рассчитывают провести переговоры об иранской ядерной программе. Они намечены на 6 февраля. Власти Ирана настаивают на том, чтобы перенести встречу из Стамбула в Оман, сообщает Axios.

В последние недели США допускали, что могут нанести военный удар по Ирану. Однако 31 января президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет с США «серьезные переговоры». Трамп сообщил, что решит, как поступить с Тегераном, по результатам переговоров.