Путин сдержал слово, - Трамп об «энергетическом перемирии»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сдержал свое слово, на время приостановив удары по Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп прессе.

«Пауза была с воскресенья (25 января) до воскресенья (1 февраля) Она завершилась, и Путин сильно ударил по ним (по Украине) прошлой ночью. Он [Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», — сказал президент.

Трамп также утверждает, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.

29 января Трамп заявил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой временно приостановить удары по Украине из-за сильных морозов. По его словам, российский президент согласился с предложением. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что американский президент предлагал воздержаться от атак на Киев до 1 февраля, чтобы создать условия для переговоров по урегулированию военного конфликта.

Вчера Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе, целью которого стали объекты украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. В ведомстве сообщали, что атака стала ответом на удары Киева по гражданским объектам в России.