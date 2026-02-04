В Японии из-за зимних бурь погибли 30 человек

- Азия и мир, общество
- 11:31, 04 февраля 2026
- Просмотров: 723 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Число погибших от зимних бурь в Японии выросло до 30 человек. Об этом сообщает NBC News.
С 20 января в связи с происшествиями, связанными со снегопадами, пострадали свыше 100 человек. Отмечается, что помощь властям в расчистке почти двухметрового снежного завала в городе Аомори оказывают войска сил самообороны страны. Вместе с тем, около 1000 снегоуборочных машин начали расчищать снег с 2300 миль дорог в Саппоро.
Из-за сильного снегопада на минувшей неделе был временно закрыт аэропорт Хоккайдо, а также ряд автомагистралей. Возникли также задержки в движении поездов.
28 января The Guardian писала о гибели в США более 40 человек из-за масштабного зимнего шторма. Погибшие были зарегистрированы в более чем десятке штатов, пострадавших от холода.