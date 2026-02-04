Спецпосланник США Гор: завершение конфликта между Россией и Украиной — один из приоритетов Вашингтона

CentralAsia (CA) - Спецпосланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор заявил, что Вашингтон рассматривает прекращение конфликта между Россией и Украиной как один из приоритетов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках бизнес-форума B5+1 в Бишкеке.

«Мы видим огромные возможности — как для себя, так и для всех этих стран. Мы хотим быть партнёрами и работать вместе с ними. Именно поэтому президент пригласил всех в Белый дом: мы стремимся к совместной работе, которая приносит пользу всем.

Это не односторонний процесс — выгоду получают все стороны. В то же время с момента вступления президента в должность он работал над прекращением семи–восьми различных конфликтов и войн. Эта работа началась в Африке, затем были Камбоджа, сектор Газа. К этому вопросу он относится с полной серьёзностью и стремится способствовать установлению мира во всём мире.

Если мы сможем работать вместе и прекратить финансирование, мы крайне заинтересованы в том, чтобы положить конец конфликту, войне между Украиной и Россией. Всё, что Соединённые Штаты могут сделать для этого, является приоритетом. В том числе речь идёт о прекращении направлений финансовых средств в этот регион. Президент сделал завершение этой войны одной из своих ключевых задач. Я лично находился в Овальном кабинете с президентом и могу сказать, что он снова и снова прилагает усилия, чтобы остановить эту войну.

Кто-то другой уже давно бы отказался от этих попыток. Откровенно говоря, этой войны вообще не должно было быть. Если бы президент находился в Овальном кабинете несколько лет назад, она бы не началась.

Теперь, когда конфликт уже существует и мы унаследовали эту ситуацию, он делает всё возможное, чтобы принести мир в этот регион. И, думаю, все присутствующие здесь согласятся: мир — это то, что мы все можем и должны поддерживать», - сказал Гор.