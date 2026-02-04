Пятого февраля состоится премьера продюсерского проекта Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon»

CentralAsia (KZ) - 5 февраля на телеканале Hunan TV и платформе Mango TV в мировую трансляцию выходит международное музыкальное реалити-шоу «Voice Beyond Horizon».

В Казахстане проект будет выходить на телеканале Qazaqstan.

Пройдя долгий путь от первого выступления на вокальном конкурсе «Singer» в Китае до роли исполнительного продюсера своего авторского шоу, Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген с гордостью представляет один из самых важных проектов в своей профессиональной карьере.

Шоу «Voice Beyond Horizon», созданное в партнёрстве с медиахолдингом Hunan Broadcasting System, – новая страница творческой дружбы между Казахстаном и Китаем, принявшая под свои крылья артистов из шести стран.

Лучшие вокалисты Сербии, Италии, Малайзии, Кыргызстана, Китая и Казахстана не только раскроют свои музыкальные таланты, но и станут душевными проводниками по самым красивым местам страны.

Охватив за 22 съемочных дня тысячи километров, международная съемочная команда подготовила для мирового зрителя незабываемое путешествие по Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской, Алматинской областям, по Алматы и Астане.

Организаторы проекта выражают глубокую признательность Министерствам туризма и спорта, культуры и информации РК, Kazakh Tourism, акиматам городов и областей, в которых проходили съëмки, казахстанским компаниям Qarmet, «Казахмыс», «АлтынАлмас» и Фонду Нурлана Смагулова.

Димаш Кудайберген приглашает всех зрителей в новый мир уникального проекта, где дыхание музыки будет сплетаться с шëпотом степного ветра, сердца зрителей – биться в унисон волнам Каспия, а творческий восторг – взлетать к вершинам самых красивых гор Казахстана:

«У казахов есть прекрасное выражение «сыйға – сый» («уважению – уважение). По-китайски говорят «тоу тау бау». Когда-то, когда Димашу было чуть больше двадцати, и он только начинал идти к своим большим мечтам, нашлись люди, которые пригласили его на большую сцену и поддержали. Если и я сегодня смогу хоть немного поддержать молодых ребят, идущих к своим мечтам, значит, всё это не зря. Мы – очень гостеприимный народ, и мне искренне приятно видеть вас здесь, на моей родной земле. Дорогие зрители, мы с нетерпением и от всего сердца ждём встречи с вами!»

